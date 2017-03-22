廣州市南沙充電站將運營 日充百餘車

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日前廣州市南沙區首個電動汽車充電站——廣州發展南沙電動汽車充電站一期工程開工建設，預計4月底建成投產。據悉，該充電站共分兩期、採用最新的國家標準建設，規畫設置約90個電動汽車充電車位，預計建成後將成為廣州市最大的面向公眾的充電站。

廣州發展南沙電動汽車充電站，位於南沙區環市大道北與珠電路交界處南沙燃氣客服中心營業廳旁，面積約8000平方米。一期工程建成後，可滿足30台電動汽車同時充電，每天可為200多台電動汽車充電，車型覆蓋大中小型電動汽車，可為通勤、旅遊、物流、公交、出租、郵政、租賃、公務、私人、環衛等重點推廣領域電動汽車充電。

充電站一期工程安裝建設充電機（樁）18個，總容量882kW，其中120kW直流充電機2個、60kW直流充電機10個、7kW交流充電樁6個，直流充電機按分體式一機雙槍佈置，可滿足30台各類型電動汽車同時充電。

(旺報)