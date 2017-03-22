男足友誼賽 中華與越南1比1踢平

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越南國家足球隊與中華台北隊的友誼賽今天下午6時（越南時間）在河內行待運動場（Hang Day）舉行。比賽結束，兩隊1比1踢平。

中華隊在這場比賽祭出4-4-2陣型，以防守為主，利用發動快速反擊或遠距離傳球突破對方防線的戰術。

由於越南隊等級與專業程度比中華隊高一些，加上主場粉絲的熱情鼓舞，中華隊一直面對越南隊壓倒性的強大攻擊，不過越南隊球員都沒有把握進攻機會，而且中華隊堅強防守。上半場結束，兩隊0比0踢平。

下半場賽事相當戲劇化，中華隊也強力化解對方多次進攻機會。不料，比賽第84分中華隊開出右側角球，後衛李品賢更把握機會，右腳勁射破門，中華隊以1個進球領先對方。

可惜4分鐘後越南隊前鋒阮功鳳（Nguyen Cong Phuong）在禁區外遠射攻破中華隊球門，最終兩隊以1比1踢平。1060322

(中央社)