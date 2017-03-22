台南成功國中續招生？教育局駁：評估後決定

我要評比

台南市成功國中家長會今天發表聲明，強調今年會繼續招生，學校不會遭併，台南市教育局則反駁指成功與延平國中轉型案於縣市合併前後已有諸多討論，目前正評估中。會中家長詢問下學年可否繼續招生問題，教育局回應有最新資訊會向學校說明並讓家長了解，但未未參與共同聲明、承諾106學年度持續招生。

成功國中家長會20日邀請家長、民代、教育局會討論學校未來動向事宜，成功國中強調將會維持招生，針對成功國中家長會發布聲明，教育局今天也回應表示，家長會片面發布消息，指教育局代表共同發表聲明部分，與當日會議事實不符。

教育局指出，台南市推動英語第二官語政策，全市各校亦積極推動每周1節全英教學課程，另隨著沙崙綠能園區、科學工業區等發展，有諸多科技人才進駐，外國人來台南居住就業人數漸增以及本市學生就學需求，設立國際學校有其必要性。

考量學生通學方便性，爰未來國際學校設校地點希擇定於交通便捷之市中心；另，為兼顧國際學校未來發展及現有教育資源有效分配原則，將選擇校地面積至少2公頃之待轉型學校作為國際學校設校基地之基本要件，成功國中列入審慎評估之地點。

至於106學年度是否招生，將在近期內視專案評估需求再行決定。教育局將以保障學生受教權、教師工作權益為優先考量，亦會持續與學校及家長溝通。

(中時)