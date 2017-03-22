粵劇技藝傳承 廣州學童免費學

廣州市荔灣區文化部門表示，將由荔灣區委宣傳部、區文廣新局、區教育局、廣州市振興粵劇基金會聯合打造的少兒粵劇培訓基地即將成立，將招募60名學童免費學習粵劇。

基地由區政府和廣州市振興粵劇基金會資助，委託粵劇藝術博物館實施。今後每年都招收學員，基地粵劇培訓學習實行全免費，具有零基礎、零收費的特點。目前，基地通過周邊的學校為試點招收首屆學員60名，這些學生都是二至四年級對粵劇有興趣的學生，他們將利用第二課堂和周末時間進行學習訓練。

粵劇少兒培訓基地聘請了著名粵劇表演藝術家丁凡、歐凱明、郭鳳女、曾慧為基地藝術導師。此舉擴大基地知名度，吸引學生和家長，鼓勵他們投入學習。讓學生接觸、吸收、學習當下粵劇最時尚的藝術元素。

沒有創新就沒有發展，只靠著老戲本已不適應時代的需求，主辦方介紹，培訓基地的粵劇教材體現社會正能量，使孩子們在少兒階段提高文化藝術的自信心，外練形象，內聚素質，德藝雙馨，全面發展。

(旺報)