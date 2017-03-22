打撈沉近3年世越號 思女母盼帶女兒回家

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南韓官員表示，打撈人員今天展開渡輪世越號打撈作業。世越號近3年前翻覆沉沒，奪走超過300條人命，並重創已遭罷免的南韓前總統朴槿惠聲勢。

這是南韓史上最嚴重船難，死者多為學童。罹難者父母激動呼籲人們一同祈禱，期盼打撈順利。

世越號沉沒於南韓西南外海水面下逾40公尺處，原定去年展開打撈，但因天候不佳數度延宕。

據信至今仍未尋獲的9具遺體可能卡在船上，因此將船完整打撈上岸一直是罹難者家屬的主要要求。

家屬李槿熙（Lee Keum-Hui，音譯）說：「我是一名真的很想念女兒的母親，請為我們祈禱，讓我們能帶女兒一起回家。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060322

(中央社)