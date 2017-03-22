北京16家銀行首購房貸優惠幅度縮減
中國工商銀行北京分行、中國建設銀行北京分行等16家銀行決定，即日起縮小首套房屋貸款利率優惠幅度，由不低於貸款基準利率的0.9倍，調整為不低於貸款基準利率的0.95倍。
新京報今天報導，繼北京17日出爐房市調控措施，實施「認房又認貸」的房市新政後，包括工商銀行等16家銀行限縮首購房貸的優惠措施。
這16家銀行包括工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、民生銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、光大銀行、華夏銀行、中國郵儲銀行、渤海銀行（全國性銀行）北京分行及北京銀行、北京農商銀行等。
報導指出，此舉是為貫徹大陸宏觀調控政策導向以及「關於完善商品住房銷售和差別化信貸政策的通知」的精神，在大陸貨幣政策穩健中性，市場資金價格趨升環境下，更好地支持實體經濟發展，防範金融風險。
報導指出，以貸款總額度人民幣200萬元，還款年限25年為例，採本息還款方式，貸款人每月需多還278.61元，25年累計多還利息8.36萬元。1060322
(中央社)
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