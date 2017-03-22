寫給家鄉的歌 金曲歌王謝銘祐指導譜寫《台江人》
台南社大台江分校與海尾朝皇宮推動「大廟興學」10年，去年開辦為家鄉寫歌課程，「寫一首曲子」班學員，在金曲獎歌王謝銘佑指導下，催生蘊含台江在地故事與情感的《台江人》。
「寫一首曲子」班課程，學員由阿公阿嬤、青年朋友組成，在謝銘祐指導下，以敘寫台江人耕塭、種紅蔥拓墾生活為題材，寫成《台江人》，今天舉行新歌發表會。
77歲學員吳愛子阿嬤，將童年台江生活記憶，寫出「大管仙仔櫸手招你入內坐」的生動台詞，她開心說，希望更多台江子弟可以一起吟唱這首歌，了解生活的土地。學員曾譯瑤則說，同學對台江都有很深感情，歌曲就能聽出每個人對這塊土地的愛。
謝銘祐十分支持在地人寫在地歌的願景，他說，剛開課時，台江學員對寫歌很陌生，2學期過去，學員以台江人生活為素材，用台語寫出幾句話、再逐步哼唱，反覆修改歌詞、韻律後，終於孵出這首歌。他說，創作過程不僅有對家鄉有更進一步認識與體會，同時也對所居土地情感有更深的認同，鼓勵台江子弟籌組台江人樂團，唱出在地的歌。
(中時)
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