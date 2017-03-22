河南發生踩踏事件 學生湧進廁所致1死21傷

濮陽縣第三實驗小學。(取自中新網)

3月22日上午約8點30分，濮陽縣通報第三實驗小學發生學生踩踏事件，經初步調查，事故發生原因是因為下課時間較短，廁所瞬間湧入大批學生，導致踩踏事件。截至目前為止，事故共造成22名學生受傷，其中1人在送醫途中死亡，5人重傷。

事故發生後，濮陽縣高層第一時間赴現場指揮救援，隨即成立事故調查小組，進一步釐清事故發生原因，並依法處理相關負責人，該小學校長周玖菊已被革職處分。

為防止類似事件再次發生，濮陽縣指示全縣中小學需加強宣導校園安全巷，並對全縣校園展開全面性安全檢查。濮陽縣第三實驗小學也將進行設施改善計畫。

(旺報)