二代肺癌標靶藥物獲准 引發各大藥廠降價潮
日前，百靈佳殷格翰(Boehringer-Ingelheim)製藥公司宣布腫瘤標靶藥物Afatinib獲得大陸國家食品藥品監督管理總局CFDA頒發進口藥品註冊證。這是中國首次批准二代肺癌標靶藥物進口，也是近5年來首次美國上市的肺癌新藥在中國獲得批准。
在中國，肺癌是癌症致死原因之首。肺癌標靶藥物價格一向昂貴，令不少患者望之卻步，甚至鋌而走險購買「走私貨」、自行配藥或誤信偏方。
如今，中國肺癌標靶藥物市場出現降價之清況，進而使藥品價格逐漸恢復理性。阿利斯康、羅氏等製藥巨頭先後腰斬藥品定價。今年2月，大陸齊魯製藥推出國產肺癌標靶藥物吉非替尼（Gefitinib），使得藥品市場競爭白熱化。
上海交通大學副署胸科醫院肺部肺腫瘤臨床醫學中心主任陸舜指出，目前肺癌治療最大的挑戰有兩點，一是發現罹癌的患者中有50%的人為癌症晚期；二是中國藥物上市速度太慢。雖然有越來越多的肺癌標靶藥物走進中國市場，藥品價格也逐漸回穩，但肺癌治療依舊挑戰重重。
(旺報)
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