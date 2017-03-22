美國週四表決健保法案 議長萊恩關鍵人物

美國眾院周四將就新健保法案進行表決，由於共和黨鬧內鬨，法案尋求過關正面臨重大考驗。法案的表決結果不僅攸關萊恩(Paul Ryan)議長大位能否坐穩，同時也將影響川普政府的施政佈局。

萊恩面臨的挑戰在於：共和黨雖是多數黨，法案過關理應不是太難，但問題是黨內對黨版健保改革法案出現強烈的反彈，即便他四處奔走協調，仍有多人表達不支持，使得周四結果難料。

(工商)