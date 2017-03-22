川普減稅「牛肉大餐」生變 全球股市嚇跌！

美國總統川普上台已滿2個月，但落實各項政見已明顯落後，光是健保改革法案就在國會遭遇重大阻礙，而投資人最期待的川普減稅牛肉大餐勢必會延後端上桌。美股周二受此利空衝擊率先大跌，周三亞歐股市也是一片綠油油。

由於美股3大指數周二均殺出逾1％的近期罕見長黑，亞股周三全面跳空開低，日股在日圓急升下跌勢尤重，日經指數收盤重挫2.1％，澳洲、香港與新加坡股市收盤跌幅均超過1％。

歐股緊接著開低，英國股市大跌近1％，德國與法國股市挫低0.8％，Stoxx 600泛歐股市指數跌0.9％，來到半個月最低。

(工商)