川普加速蓋飯店 引發道德爭議

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川普集團打算加速讓新飯店品牌Scion進入美國大小城市，美國總統川普非旦沒有迴避利益衝突，反倒加快設立連鎖飯店的腳步，川普雄心勃勃的業務擴張計畫引發道德爭議，地方也不歡迎川普飯店進駐。

川普飯店（Trump Hotels）執行長丹席格（Eric Danziger）發下豪語，希望在3年內讓Scion飯店家數達50至100家，設立地點可能包括西雅圖、舊金山、丹佛和達拉斯等美國城市。

川普開發新飯店也將面臨政壇阻礙。在Scion可能進駐的城市中，當地政治人物矢言阻擋川普飯店進入，為Scion擴張計畫增添挑戰。

(工商)