不只是歌仔戲巨星 楊麗花40年前成台灣茶首位代言人

楊麗花40年前是台灣茶第一代言人。（戴忠仁提供）

戴忠仁25日將前往佛光山佛陀念館演講台灣茶的歷史。（戴忠仁提供）

72歲楊麗花去年底宣布復出，讓粉絲興奮不已，而她其實不只是台灣電視歌仔戲創始人，還是台灣茶業的第一位代言人。《國寶檔案》主持人戴忠仁本周六（25日）將公開發表演講，將憑一張40年前的楊麗花海報，說明台灣茶的歷史發展，並解開許多台灣茶的發展之謎。

戴忠仁25日應佛光山佛陀念館的邀請前往演講，以「那些年我們一起喝過的茶」作為主題，將分享「世界最貴的茶在台灣」、「喝老茶是新流行不是老習慣」、「台灣茶是台灣最早的國際名牌」、「台灣人為普洱茶進行心肺復甦術」等延伸話題。戴忠仁說，佛陀紀念館是全球參訪率最高的博物館，去年參觀人次還超過羅浮宮，突破一千萬人次，因此第二次受邀到此演講，讓他深感榮幸。另外，這次在高雄的演講是免費對外開放，若喜歡茶文化和《國寶檔案》的觀眾記得把握機會。

(中時電子報)