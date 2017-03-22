再過20年 近6億孩童恐遇極度缺水危機

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聯合國兒童基金會（UNICEF）今天在報告中說，到2040年，全球會有約1/4孩童生活在極度缺乏水資源的地區。

聯合國兒童基金會在今天世界水源日公布這項報告，警告隨著人口成長和對水需求大增卻遭遇氣候變遷，再過20年，近6億孩童將生活在安全水資源極度有限的地區。

報告指出，目前有超過36個國家遭遇極度缺水壓力，對水的需求超過可獲得的可再生供給。（譯者：中央社蔡佳伶）1060322

(中央社)