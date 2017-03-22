日皇退位後稱呼 上皇或太上天皇

因日皇明仁已表明希望生前退位，日本政府成立的「有關減輕日皇公務負擔等專家學者會議」今天再度開會討論。日皇退位後的稱呼，可能是「上皇」或「太上天皇」。

日本放送協會（NHK）報導，召集人是經團連名譽會長今井敬的「有關減輕日皇公務負擔專家學者會議」，今天上午在首相官邸（行政中心）開會討論，上一次開會是2個月前，今天是第10次開會。

有關制度的設計，會議上討論的重點在於日皇退位後的稱呼及敬稱、退位後再即位為日皇等的情況、退位後駕崩的喪禮或陵墓的安排、退位後的輔佐機關與待遇以及現在的二皇子秋篠宮的新稱呼等。

今天的會議，邀請了東京大學教授本鄉惠子、關東學院大學教授君塚直隆、黃學館大學現代日本社會學部長（社會系主任）新田均來說明見解。本鄉專攻日本的中世史、君塚專供英國皇室等英國史、新田熟知神道與政治的關係。

有關日皇退位後的稱呼，這3名專家都推薦歷史上所使用的「上皇」或「太上天皇」的稱呼。至於敬稱，專家都認為稱退位的日皇為「陛下」較適切。

有關喪禮及陵墓，這3位專家都認為，同日皇駕崩，列為「大喪之禮」、「陵」。至於日皇退位後再即位一事，3位專家都持否定的看法。此外，3位專家提議，應針對退位後的日皇新設輔佐機關。

有關秋篠宮的稱呼，學者本鄉認為可稱為「皇太弟」、君家及新田則推薦稱為「皇太子」。

今天的會議上，也邀請專攻老年醫學的東京大學教授暨東京大學醫院副院長秋下雅弘針對「高齡」的定義做解說。秋下表示，隨著老化，自立程度起變化的情況因人而異。並非因為是高齡者，就不能工作。

會議的召集人代理御廚貴在今天會議後的記者會上表示，有關日皇退位後的稱呼，下次會議將討論。下次會議預定在4月4日召開。預定4月21日彙整最終建言，然後提交給日本首相安倍晉三。1060322

(中央社)