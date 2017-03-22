長輩淡水河邊說書 聊聊淡水大小事

河邊說書淡水講古系列活動邀請到蘇文魁、謝德錫、周宗賢、張建隆等多位重量級的淡水文史工作者，來分享關於淡水這片土地上發生的故事。（藝舫人文空間提供）

淡水過去曾是台灣第一大港，一艘艘商舶、舢舨搭載著先民，沿淡水河譜出多元的歷史故事，淡水殼牌倉庫的藝舫人文空間，上周起舉辦多場「河邊說書淡水講古系列活動」，邀請多位在地文史工作者講述淡水近代歷史故事，讓聽眾回顧歷史、認同在地。

河邊說書淡水講古系列活動上周五由淡江中學校史老師蘇文魁揭開序幕，蘇文魁透過生動的口述歷史，講述馬偕博士到台灣的故事，以至於為現代淡水發展留下的影響，蘇文魁更帶了許多珍貴的老照片，透過投影讓聽眾沉浸老舊時光，一窺歷史情境。

「我的故事來自彼端，是歷史」蘇文魁說，要認識一個地方，就要從聽故事開始，自古以來，河邊都是人們主要活動地地方，淡水更是如此，從淡水河岸開始發生的事，不管是生活方式、習俗、商業模式等，故事多到數不盡。

知名淡水文史研究者謝德錫表示，3月24日說書主題是淡水習俗「八庄大道公輪祀」，每年的農曆3月15日是大道公祭典，希望透過說故事的方式，讓不管是外地人還是在地人都可以更認識這個獨一無二的祭典。

主辦單位藝舫表示，聽故事能拉近人與人之間的距離，甚至是拉近年代與年代間的距離；而選擇在「河邊」說故事，更能感受前人們上岸的景況，希望透過河邊說書的活動，讓更多的年輕人用輕鬆的方式來認識自己生活的這片土地。

河邊說書淡水講古系列活動邀請到蘇文魁、謝德錫、周宗賢、張建隆等多位重量級的淡水文史工作者，來分享關於淡水這片土地上發生的故事，將分別於3/24、3/31、4/7、4/14、4/21每周五晚上七點在淡水河岸邊的藝舫（新北市淡水區鼻頭街22號河岸旁）舉辦，每場次說書主題都不一樣，均免費入場。

(中時)