長輩淡水河邊說書 聊聊淡水大小事
淡水過去曾是台灣第一大港，一艘艘商舶、舢舨搭載著先民，沿淡水河譜出多元的歷史故事，淡水殼牌倉庫的藝舫人文空間，上周起舉辦多場「河邊說書淡水講古系列活動」，邀請多位在地文史工作者講述淡水近代歷史故事，讓聽眾回顧歷史、認同在地。
河邊說書淡水講古系列活動上周五由淡江中學校史老師蘇文魁揭開序幕，蘇文魁透過生動的口述歷史，講述馬偕博士到台灣的故事，以至於為現代淡水發展留下的影響，蘇文魁更帶了許多珍貴的老照片，透過投影讓聽眾沉浸老舊時光，一窺歷史情境。
「我的故事來自彼端，是歷史」蘇文魁說，要認識一個地方，就要從聽故事開始，自古以來，河邊都是人們主要活動地地方，淡水更是如此，從淡水河岸開始發生的事，不管是生活方式、習俗、商業模式等，故事多到數不盡。
知名淡水文史研究者謝德錫表示，3月24日說書主題是淡水習俗「八庄大道公輪祀」，每年的農曆3月15日是大道公祭典，希望透過說故事的方式，讓不管是外地人還是在地人都可以更認識這個獨一無二的祭典。
主辦單位藝舫表示，聽故事能拉近人與人之間的距離，甚至是拉近年代與年代間的距離；而選擇在「河邊」說故事，更能感受前人們上岸的景況，希望透過河邊說書的活動，讓更多的年輕人用輕鬆的方式來認識自己生活的這片土地。
河邊說書淡水講古系列活動邀請到蘇文魁、謝德錫、周宗賢、張建隆等多位重量級的淡水文史工作者，來分享關於淡水這片土地上發生的故事，將分別於3/24、3/31、4/7、4/14、4/21每周五晚上七點在淡水河岸邊的藝舫（新北市淡水區鼻頭街22號河岸旁）舉辦，每場次說書主題都不一樣，均免費入場。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。