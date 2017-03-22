法神父劉一峰奉獻台灣 將成正港台灣人

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花蓮玉里鎮天主堂劉一峰神父今天到玉里警分局請求協助，原來神父即將拿到中華民國身分證，需要申請警察刑事紀錄證明(良民證)，員警積極辦理讓劉一峰早點拿到身分證。

劉一峰表示，很開心將拿到中華民國身分證，台灣早就是自己的歸屬之處，所有需要幫助的弱勢族群都如家人一般。他很清楚知道若很多人離開安德啟智中心，就真的沒地方去了。

25歲從法國來台，奉獻台灣半世紀的劉一峰神父，來台後長駐花蓮玉里天主堂，20多年前接下前任法籍神父顧超前於民國69年創辦的花蓮玉里鎮安德啟智中心，照顧當地的智障、肢障與多重障礙者近50年。

日前劉一峰接到內政部許可他以殊勳歸化為中華民國國民，成為正港的台灣人，因此著手準備各項手續。

玉里分局長鍾德勳表示，非常感謝劉神父對於街友、毒癮者的輔導及創造就業機會，成為員警最強而有力的後盾，對警方偏鄉反毒及預防犯罪工作更是一大助力，期盼持續合作共同來保護家園。1060322

(中央社)