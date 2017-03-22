疑不服管教 20歲兒子持菜刀砍父

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新北市中和區一名20歲林姓男子疑因不服父母管教，今天晚間持菜刀砍傷父親。警消到場後將林父送醫治療，無生命危險。警方將林男帶回派出所偵訊。

警方調查，林男高中畢業後無業在家，疑不滿父母總以揶揄方式管教，昨天與母親爆發口角。林男今晚原本想持刀砍母，因母親工作不在家，竟持刀砍傷父親。

警消獲報到場後，發現林父左手5公分撕裂傷、頭部3公分撕裂傷，立即送往亞東醫院治療，所幸無生命危險。

警方將林男帶回派出所製作筆錄，釐清事發原因。1060322

(中央社)