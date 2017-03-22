台情侶喜馬拉雅山失蹤 外交部助家屬協尋

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台灣旅客梁聖岳和女友劉宸君2月下旬赴尼泊爾喜馬拉雅山區健行，與家人失聯19天，外交部表示，若今天2人仍無聯繫，家屬擬23日前往尼國找尋，外交部已協助家屬趕辦護照。

外交部表示，協尋機制已啟動，但兩人目前仍無下落。已電請駐印度代表處全力協助，促請當地旅行社及相關單位協尋，同時也已與在台家屬聯繫。

外交部說，若今天2人仍未依約與旅行社聯繫會合，家屬23日將啟程前往尼國找尋，外交部已協助家屬趕辦護照，並請駐處屆時就近提供協助。1060322

(中央社)