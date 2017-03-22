大陸房企前500強 恆大登上第1名
2017年中國大陸房地產開發企業500強，恆大集團憑藉全年銷售金額人民幣3731億元（新台幣約1.68兆元）登上第1名，擠下蟬聯8年榜首的萬科集團。
中新網今天報導，上海易居房地產研究院今天發布「2017中國房地產開發企業500強測評成果」，恆大集團首次登上第1名。
報導指出，恆大集團憑藉全年銷售金額3731億元，將連續8年位居榜首的萬科集團擠到第2名。碧桂園以銷售金額突破3000億元排名第3。綠地控股集團、保利集團、中海地產集團、萬達集團、融創中國、華夏幸福基業排名第4至第9。
另外，多年業績穩定、管控規範的龍湖地產和布局均衡、利潤率領先的富力地產並列第10。
「2017中國房地產開發企業500強測評成果」由中國房地產業協會、上海易居房地產研究院中國房地產測評中心共同主持。測評已連續進行9年，已成為全面評判中國大陸房企綜合實力及行業地位的重要標準。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。