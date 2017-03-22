大陸房企前500強 恆大登上第1名

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2017年中國大陸房地產開發企業500強，恆大集團憑藉全年銷售金額人民幣3731億元（新台幣約1.68兆元）登上第1名，擠下蟬聯8年榜首的萬科集團。

中新網今天報導，上海易居房地產研究院今天發布「2017中國房地產開發企業500強測評成果」，恆大集團首次登上第1名。

報導指出，恆大集團憑藉全年銷售金額3731億元，將連續8年位居榜首的萬科集團擠到第2名。碧桂園以銷售金額突破3000億元排名第3。綠地控股集團、保利集團、中海地產集團、萬達集團、融創中國、華夏幸福基業排名第4至第9。

另外，多年業績穩定、管控規範的龍湖地產和布局均衡、利潤率領先的富力地產並列第10。

「2017中國房地產開發企業500強測評成果」由中國房地產業協會、上海易居房地產研究院中國房地產測評中心共同主持。測評已連續進行9年，已成為全面評判中國大陸房企綜合實力及行業地位的重要標準。1060322

(中央社)