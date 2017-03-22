資深演員周嘉麗拚公益險沒命 狂瘦超過10公斤
60歲的資深演員周嘉麗自組公益團體「曉水珠心靈之旅」，7年來帶著方駿、侯麗芳、楊懷民、大小百合、康康、孟翔等全省走透透做公益。她去年底靠著長期支持「曉水珠」的善心人士合捐500萬，製作並拍攝公益愛心電影《美麗的願望》，22日晚殺青宴上，影片播放到一半，由於內心太過激動，她哭昏倒在台上，嚇得王燦、孟翔連忙上前扶著她，心情平復後隨後在台上獻唱，讓台下所有人回味昔日「秀場女王」的風采，現場氣氛感人。
周嘉麗激動說，「很多人說我假借公益之名到處招搖撞騙，我一直在忍，這支影片我等了7 年，終於可以留下來當紀念，至少讓大家知道我真的做了事」。片中陳淑芳、方駿、王燦、孟翔等每位演員幾乎都是無酬演出，陳淑芳說，「我當時先拍別的戲，賺到房租之後才進劇組，因為這部戲沒有片酬」，方駿每月捐兩萬元給「曉水珠」單位，這次也特別力挺周嘉麗；而周嘉麗自己為了拍了這個戲幾乎快沒命，瘦了10多公斤，多次住院吊點滴，她還對大家說如果她走了，這影片可以拿出來看一下，盼影片有機會公開上映及參展。
康康為這部電影幫忙寫主題曲〈我的願望〉，周嘉麗感嘆現代人過度依賴手機，親情卻疏遠，因此決定拍一部傳達孝道的影片。她去年10月因心血管疾病住院，後來在心臟裝了支架，好不容易從鬼門關走回來，讓她更珍惜生命，也希望喚起更多人重視孝道的精神，她說每個父母不想讓子女擔憂的方式，就是把自己的身後事先安排好：「我把自己的後事都準備好了，哪一天走，我女兒不用擔心。」
(中時)
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