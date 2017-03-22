美國2月成屋銷售下滑3.7％

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美國房地產經紀人協會（NAR）周三公布，2月美國成屋銷售經季節調整後較1月下滑3.7％至年率548萬戶。華爾街日報調查分析師預期2月成屋銷售月減2.5％，但實際跌幅超乎預期。若與去年同期相比，2月成屋銷售年增5.4％。

該協會周三將1月成屋銷售維持在年率569萬戶不變，是2007年2月以來高點。

(工商)