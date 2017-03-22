兒童節將到 高雄囡仔節系列活動登場

兒童節將到，「106年高雄囡仔節」系列活動23日開跑！（呂素麗攝）

兒童節將到，「106年高雄囡仔節」系列活動23日開跑！今年以「專心陪伴．停看聽」為活動主題，呼籲家長「停」下忙碌、「看」見孩子的需要，並將孩子的心聲「聽」進心裡，陪伴孩子完成希望做的事，做為兒童節禮物。

由社會局、教育局等7個局處及科工館、大魯閣草衙道共同規畫35個「好玩的」、「好看的」、「健康的」及「好康的」4類活動。

「106年高雄囡仔節」特別設計「陪伴卡」及「打勾勾心靠近」網路活動，請家長在4月份陪伴孩子完成1件想做的事情，搭配「打勾勾心靠近」動作上傳影片至個人臉書並參加活動，即可參加抽獎，獲得大魯閣草衙道所提供的遊園券。

其他還有「慢飛天使漫遊動物星球」、「客家童趣體驗」、「一日農夫體驗」、兒童美術館藝術「馬卡道330」、動物園「與動物童玩」及「陪伴‧共讀‧玩出創客」親子闖關DIY等等。

另有適合親子共賞的動畫電影、劇場表演；兒童發展篩檢月及兒童健康檢查；科工館門票優惠、壽山動物園兒童免費入園、大魯閣草衙道小車手設施3擇1免費試玩，期盼家長陪伴小朋友參加同樂。

社會局長姚雨靜表示，市府為打造友善育兒城市，積極盤點公有餘裕空間設置公共托嬰中心、育兒資源中心、早期療育發展據點、公共幼兒園，搭配生育、育兒、托育、幼兒就學補助等，減輕家長負擔。

活動詳情可看「106年高雄囡仔節」官方網站及高雄市社會局兒福中心臉書粉絲專頁查詢，也可洽詢兒福中心電話：3850535~9服務台。

(中時)