美前官員：提勒森北京談話為小錯誤

白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林指出，美國國務卿提勒森在北京重述中方說法的發言僅為小錯誤，他沒有把美國的亞洲盟友置於所謂美中新型大國關係之下的較低位階。

前白宮官員暨智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲副總裁葛林 （Michael Green），21日在華盛頓郵報（Washington Post）發表專文，提出上述說法。

葛林總結提勒森（Rex Tillerson）的亞洲行指出，提勒森在日韓中3國發表的聲明引起各方關切，即使他的說法需要對歷史和外交政策有些認識才能理解，但一般而言，提勒森說到了要點。

提勒森在北京重複中方所謂「新型大國關係」的用語，引起美方為中方核心利益背書的聯想。中方媒體以外交勝利來解讀，華府外交學者抨擊這是失言和錯誤。

葛林認為，美國官員幾近一字字重述中方的想法，對方也會以中共的官式說法來解讀美方官員用字，這不是件好事。但相對於歐巴馬（Barack Obama）政府在2013年接受中國國家主席習近平建議的新型大國關係，提勒森的談話只是小錯誤。

葛林指出，新型大國關係6個字意指美中兩強將決定亞洲的未來，背後卻暗指美國盟友，例如日本和印度的位階排在第2。提勒森在美中互動過程雖使用中方慣用詞句，但未把美國的亞洲盟邦置於低階地位。

葛林認為，提勒森未來會以自己的語言，來定位高度競爭，但也有廣泛合作可能的美中關係。

在首次亞洲行程中，提勒森也提及美國長期的北韓政策失敗，包括軍事在內的各種選項都在檯面，前政府的亞洲再平衡政策告終等說法。

葛林分析，提勒森在亞洲3國釋出的訊息專注在北韓，他的說法引起混淆主要還是和川普政府整體政策有關。

川普自競選期間即表明外交政策沒有可預期性，在是否防衛盟邦和前6位美國總統都承諾一中政策是美中關係基礎等基本問題上，川普的的立場都有變化。

葛林認為，提勒森亞洲談話的調性其實沒有失誤，美國的外交政策需要華府一致與有效能的支持。1060322

(中央社)