停車買水遇死劫 手球國手車下亡

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飛來橫禍，台北市立大學邱姓女研究生是手球國手，今晚開車臨停買水，遭失控撞進檳榔攤的中壢客運公車撞擊，卡在車底死亡，警方正釐清司機責任。

中壢民族路今晚7時40分發生重大車禍，52歲李姓司機駕駛中壢客運公車行經此路段，疑身體不適，車子失控撞進早餐店及檳榔攤，邱姓女研究生下車買水，被撞到卡在車底。

桃園消防局第二大隊中壢分隊立即前往搶救，現場利用各式破壞器材搶救，成功救出受傷的李姓司機，送壢新醫院，無生命危險，另一名卡在車子底下的邱姓女研究生（20歲）當場死亡。

警消指出，邱女身上還有大學學生證，是手球國手，她是台北市立體育學院體保生，學校後與台北教育大學整併成台北市立大學，她也成為北市大碩士一般生。

警方說，沒想到開車外出買水遇到死劫，邱女家人難過傷心，學校師生也不捨，目前警方正針對司機進行調查，是否有吃感冒藥不適或另有其他身體狀況造成意外。1060322

(中央社)