能高神社石燈遭撞倒 埔里文史工作者搶救

埔里鎮虎頭山頂的「能高社」石燈遺跡，日前因駕駛倒車不慎，被撞擊傾倒，文史工作者簡史朗等人，帶著工具將石燈恢復原狀，希望讓後代子孫還能見到這寶貴的史蹟。

虎頭山在日本治理期間，曾在山頂興建能高神社，通往神社的表參道極長，沿著階梯拾級而上，道路旁都是鎮民奉納的美麗石燈籠，國民政府進入台灣後，拆除殖民遺跡，不但神社遭到摧毀，連石燈也淹沒在荒煙蔓草裡，隨著時光傾頹，或遭到破壞。

日前虎頭山頂某具石燈，被魯莽的駕駛倒車撞倒，簡史朗得知後，帶著砂耙仔、手套等工具上虎頭山頂，心想著若不趕快將石燈桿恢復原狀，任其躺臥現場恐怕再遭受毀損，也有可能遺失，抵達現場後，他先將原安放燈桿的底部泥土耙理乾淨，再將燈桿扶起，一旁一位年輕人自動過來幫忙，終於將燈桿安置回到它原來的位置。再將旁邊的泥土壓實、壓緊，免得又傾倒發生危險。

而一位國中退休教師在旁觀察簡史朗復原古蹟，並表示這石燈桿是他多年前所設立，在九二一地震之後，是他將表參道旁埋在草叢堆裡的燈桿清理出來，慢慢地滾到新地點豎起來，因上面有刻著「日月潭電工事記念」的字跡，立在新地點可以告訴遊客歷史。

簡史朗表示，日本曾經統治過台灣，這是歷史事實，把石燈全拆了也無法否定這個事實，他和老先生相約，改天要蒐集殘件，清理出一個完整的石燈，要將它重新立回到能高社現場，透過它，可以給後生晚輩、年輕學生們講台灣最早的地圖測量原點、講日月潭的水力發電、講日治時代的埔里記憶。

(中時)