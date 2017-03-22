能高神社石燈遭撞倒 埔里文史工作者搶救
埔里鎮虎頭山頂的「能高社」石燈遺跡，日前因駕駛倒車不慎，被撞擊傾倒，文史工作者簡史朗等人，帶著工具將石燈恢復原狀，希望讓後代子孫還能見到這寶貴的史蹟。
虎頭山在日本治理期間，曾在山頂興建能高神社，通往神社的表參道極長，沿著階梯拾級而上，道路旁都是鎮民奉納的美麗石燈籠，國民政府進入台灣後，拆除殖民遺跡，不但神社遭到摧毀，連石燈也淹沒在荒煙蔓草裡，隨著時光傾頹，或遭到破壞。
日前虎頭山頂某具石燈，被魯莽的駕駛倒車撞倒，簡史朗得知後，帶著砂耙仔、手套等工具上虎頭山頂，心想著若不趕快將石燈桿恢復原狀，任其躺臥現場恐怕再遭受毀損，也有可能遺失，抵達現場後，他先將原安放燈桿的底部泥土耙理乾淨，再將燈桿扶起，一旁一位年輕人自動過來幫忙，終於將燈桿安置回到它原來的位置。再將旁邊的泥土壓實、壓緊，免得又傾倒發生危險。
而一位國中退休教師在旁觀察簡史朗復原古蹟，並表示這石燈桿是他多年前所設立，在九二一地震之後，是他將表參道旁埋在草叢堆裡的燈桿清理出來，慢慢地滾到新地點豎起來，因上面有刻著「日月潭電工事記念」的字跡，立在新地點可以告訴遊客歷史。
簡史朗表示，日本曾經統治過台灣，這是歷史事實，把石燈全拆了也無法否定這個事實，他和老先生相約，改天要蒐集殘件，清理出一個完整的石燈，要將它重新立回到能高社現場，透過它，可以給後生晚輩、年輕學生們講台灣最早的地圖測量原點、講日月潭的水力發電、講日治時代的埔里記憶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。