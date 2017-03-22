65歲單親爸方駿照顧10歲稚女 梅開三度不敢想
資深演員周嘉麗自組公益團體「曉水珠心靈之旅」，7年來帶著方駿、侯麗芳、楊懷民、大小百合、康康、孟翔等全省走透透做公益。她去年底靠著長期支持「曉水珠」的善心人士合捐500萬，製作並拍攝公益愛心電影《美麗的願望》，22日晚辦殺青宴，久未露面的方駿帶著10歲女兒Paddy一起出席。
方駿誇女兒乖巧懂事，笑說常找不到理由可以唸她，很能體貼爸爸的辛苦，女兒除了常把「爸爸我愛你」掛嘴邊，他煮完飯，女兒也會說「好好吃，爸爸你好會煮」，他會為女兒做三餐，也送女兒上下學，儼然是個超級奶爸，他說，為女兒推掉很多戲劇邀約，不過台灣現在沒什麼戲好看，他也不演八點檔。
65歲的方駿，與第一任前妻生3個小孩，其中大女兒已結婚，他早當了阿公，多年前他再娶小他20歲的妻子，無奈妻子在兩年前因胃癌去世，現在他獨力撫養女兒，也和朋友投資大約2000萬，在埔里買地取水，品牌名為「活力水之林」礦泉水，他主要負責台北地區銷售，「做生意沒那麼快，現在還沒回收，先吃老本，生活還過得去。」
他已走出喪妻之痛，想再找伴？他說：「別鬧了，兩段婚姻都很痛，不要了，我已經了解人生是一個考場，我一輩子都在考試，現在要好好過生活，把女兒帶大就好。」他身體保養得不錯，還是一尾活龍的撇步是多年來持續喝羊奶頭酒，他不改搞笑本色說：「我背面看起來像大學生，正面像民國一年生。」
(中時)
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