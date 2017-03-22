法國央行總裁籲歐洲央行寬鬆政策不宜現在退場

我要評比

法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）周三於德國發表演說時表示，儘管1月歐元區失業率降至2009年以來最低點，但眼前歐洲央行不宜急於取消寬鬆政策。他表示：「歐元區若少了寬鬆貨幣政策支持，通膨率難以長期持續回升。」

(工商)