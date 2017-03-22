爬喜馬拉雅山失聯 梁聖岳家屬將至當地搜尋
新竹市21歲的青年梁聖岳，傳出日前與女友相約登喜馬拉雅山失聯，家屬22日晚間透露，梁原定要與旅行社導遊碰面，繼續下個行程，卻未依約出現，於是向外交部求助，家屬預計將在周五前往當地。
家屬透露，梁聖岳原定行程應在10日會走到有收訊的地方，但當日未與家人聯繫，根據梁聖岳的行程，3月12日前，還有村人見到2人蹤影，應都平安，不過由於接續行程都在下雪，連衛星電話都無法聯繫，家屬、友人皆期盼，僅是因大雪封山，暫時失聯。
梁聖岳近年旅外，在台使用的手機則留給家屬，梁聖岳女友劉宸君1月時出發，前往尼泊爾、印度、巴基斯坦、緬甸等地旅行，以單車作為代步工具。友人透露，梁在2月下旬則指「將登上4000公尺」的高山，預計將在山區健行長達1個月，23日則將由旅行社嚮導，帶領走第2個山區健行，整體旅遊時間長，預計7月時才會返台。
梁聖岳在新竹高中時參加土地社，熱愛旅遊也關心在地文化、土地、社會脈絡，18歲那年，他帶著5萬元現金和旅行支票，騎著單車帶著小拖車，遊歷半個中國大陸，途中找過最便宜的旅館，也曾住在滿天星空下，與當地人、各地旅遊者交流。
據悉，梁聖岳就讀新竹高中時，即曾獨自騎單車橫跨7700公里，從福建抵達新疆壯遊，家屬也期望，梁與友人只是因大雪封山，暫時失聯。
梁聖岳文筆動人，單車壯遊期間，也記錄下旅遊心得，篇篇精彩，他壯遊中國大陸的單車，後來在返台時遭竊。梁聖岳獨立自主，當年壯遊中國大陸也做好省錢、安全計畫，其家屬也指，梁聖岳大膽謹慎，不會以身犯險，期望能有好消息。
梁聖岳在前往新疆之前，已曾多次環島、自助遊，回台後正逢大學考試，他也未循常規考大學，決定走自己的路，探索人生。其家屬將在周五前往尼泊爾，在最近的地方給予他支持，期盼僅是因氣候因素，影響通訊。
(中時)
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