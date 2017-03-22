不滿管教嚴格！20歲無業男與母口角 竟持水果刀砍父

新北市20歲林姓男子（坐沙發上者）疑因不滿父母管教嚴厲，今晚持水果刀砍傷父親，警方獲報趕至逮捕林男。（孟祥傑翻攝）

擔任八點檔本土劇臨時演員的林男，疑因平日管教嚴厲導致獨子不滿，今晚遭兒子持刀砍傷。（孟祥傑翻攝）

住處地上、牆壁血跡斑斑。（孟祥傑翻攝）

新北市20歲林姓男子疑不滿父母總以揶揄方式管教，昨天與母親爆發口角情緒失控，今天（22日）晚間8時許，涉嫌想持刀砍母，但因母親尚未下班返家，竟持刀砍傷父親，造成林父左手5公分撕裂傷、頭部3公分撕裂傷，送板橋亞東醫院急救，所幸無生命危險，警方正調查釐清發生原因。

據了解，遭子砍傷的56歲林父，為多齣八點檔本土劇臨時演員，今天晚間沒有通告提早返家休息，不料竟遭兒子持刀砍傷，但他向警方表示，知道兒子壓力大，並不想追究，但因傷害直系血親尊親屬罪為非告訴乃論，警方仍將這名逆子依法送辦。

警方調查，林男是家中獨子，林父與擔任教職的妻子對他期望甚高且管教甚嚴，但他2年前自北市公立高中畢業後一直未考上理想大學，也未找工作，父母有時管教言詞較嚴厲，甚至經常冷嘲熱諷，讓他覺得父母不關心他。

據了解，林母昨天又看到林男打電動，忍不住責罵並冷嘲熱諷，導致林男心生報復，打算今晚母親下班後砍殺母親，沒想到竟是父親先返家，心想父親也常嘲諷他，便持水果刀往父親太陽穴砍去，林父驚慌閃躲時，左手也被砍傷，父子扭打後，林男返回房間休息，林父趁隙打電話向警方報案。

警、消獲報趕至中和區壽德街林家時，發現地上血跡斑斑，林父頭、手仍鮮血直流，消防局救護人員將他送醫急救，所幸沒有生命危險。

犯下大錯被警方帶回後相當沉默，也表示很後悔犯下大錯，由於林男原欲砍殺母親報復，又先砍傷父親，警方主動替雙親聲請緊急保護令後，將林男依法移送法辦。

(中時)