A380尾流擾動 小飛機翻滾急墜1萬呎

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阿聯酋航空（Emirates Airlines）1架空中巴士（Airbus）A380客機的「尾流擾動」，導致1架12人座的小飛機在阿拉伯海（Arabian Sea）上空像自由落體般翻滾急墜。

Jetline Marvel網站報導，這架德國小飛機在空中像陀螺般翻滾急墜1萬英尺，所幸機師後來奇蹟似拉平飛機，化解這場空中危機。

這起導致1名乘客重傷的空中驚魂記1月發生，直到近日才曝光。

德國之聲（DW）報導，根據「航空前鋒報」（The Aviation Herald），阿聯酋航空1架A380超級珍寶客機飛行期間太靠近德國1架商務機，導致這架小飛機在空中翻滾至少3圈後，不受控制地急速下墜。

這架從杜拜飛往雪梨的空巴A380-800客機，飛行高度僅比慕尼黑MHS航空公司的Canadair challenger 604小飛機高出300公尺。這起事件發生在阿曼附近。

網站報導，A380客機的尾流擾動導致這架搭載9名乘客的小飛機急墜1萬英尺（3048公尺），兩個發動機也隨之關閉。

機師設法重新控制飛機後，緊急降落在馬斯開特機場（Muscat airport），機上1名乘客重傷。這架小飛機機身受損而報廢，多名乘客也送醫治療。

德國聯邦航空事故調查局（German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation）將公布報告，說明相關細節。

MHS說，由於調查仍在進行當中，因此無法發表評論。

A380客機的「尾流擾動」近來造成多起飛航事件，包括1架阿聯酋航空A380客機在法蘭克福機場附近造成法國航空公司（Air France）1架A320-200飛機劇烈顛簸。（譯者：中央社劉文瑜）1060322

(中央社)