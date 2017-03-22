河南濮陽小學踩踏事故 校長已被免職

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中國大陸河南省濮陽縣宣傳部今天表示，濮陽縣第三實驗小學上午發生踩踏事故，造成1名學生死亡，目前該校校長已被免職。

中新網報導，濮陽縣第三實驗小學上午8點半左右發生一起學生踩踏事故，1名學生因搶救無效死亡，22名學生受傷，其中5名學生重傷。

報導稱，事故發生在該校老校區一棟三層樓房，學校的廁所位於這棟樓第一層和第二層，師生們稱之為「廁所樓」。由於學校當天月考，考試前學生們集體上廁所時發生了意外。

媒體之前報導，這起事故已致2人死亡。濮陽縣宣傳部糾正，媒體所報學生死亡人數有誤，目前只有1名學生搶救無效死亡。1060322

(中央社)