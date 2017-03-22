五月天329免費唱 提醒勿夜排代排
樂團五月天29日20週年成軍紀念日將重返台北大安森林公園免費開唱，有黃牛開出高額代排價；五月天所屬的相信音樂今天在臉書鄭重提醒，「切勿夜排及代排」。
五月天成軍20週年，昨晚在LIFE「人生無限公司」世界巡迴演唱會高雄站最終場驚喜宣布29日成軍紀念日，將在大安森林公園（7號公園）免費開唱，邀粉絲重回20年前五月天的第1天。
向來五月天演唱會就是一票難求，成軍20週年日免費開唱更具紀念意義，大安森林公園勢必被人潮擠爆；不料，傳出有黃牛保證有位，開出破萬代排費。
五月天所屬的相信音樂晚間在社群網站臉書（facebook）表示，鄭重提醒，請大家告訴大家，「切勿夜排及代排」，這次為免費公開同樂活動，全區採當天自由參與，且現場無座席編號，「不接受亦不承認任何形式之夜排順位及代排行為」。
相信音樂說，此場地為公開場域，任何不遵守相關規定干擾現場秩序行為，警方都將依法驅離管制。為免不必要糾紛徒增公權力負擔，且顧慮各位歌迷朋友的健康安全，請大家切勿徒勞冒險夜排，更勿輕信任何代排的交易行為。
最後相信音樂表示，不便之處，懇請大家體諒幫忙，「希望我們一起努力留下20年來最美好的回憶」。1060322
(中央社)
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