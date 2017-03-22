安倍捲入國土賤賣疑雲 關鍵人國會說明

日本首相安倍晉三夫婦被捲入國有地賤賣給學校法人「森友學園」疑雲。日本國會明天將針對森友學園理事長籠池泰進行證人訊問。如果事涉安倍夫婦，安倍政治生命面臨危機。

預定今年春天開始運作的小學「森友學園」（大阪府豐中市），遭爆料以相當於市價1成的低價取得日本國有土地，因安倍的妻子安倍昭惠曾擔任這所小學的名譽校長一職，被質疑是濫用特權當「門神」。

有關這樁國土賤賣疑雲，明天的眾、參議院的預算委員會上，將對籠池進行作證訊問。籠池將說明購地建校一事的來龍去脈。

本月16日，籠池突然爆料說，安倍透過妻子捐了100萬日圓（約新台幣27萬元），時間在2015年9月左右。但安倍和安倍的妻子安倍昭惠都否認有捐款。

由於此事引起爭議，多日來鬧得沸沸揚揚，導致安倍內閣的支持率大降。

針對明天籠池要在國會說明，日本執政聯盟自民、公明兩黨的幹事長、國會對策委員長等，今天特別開會討論因應之道。針對國有土地賣給森友學園的來龍去脈、在售地之前是否有政治人物牽涉其中、籠池說首相安倍有捐款等發言，自民、公明兩黨也希望釐清真相。

最大在野黨民進黨的參議院國會對策委員長榛葉賀津也今天在記者會說：「問題的本質在於是否有政治人物牽涉、國土不當賤賣、是否與大阪府有關。如果以為明天就能真相大白，那是大錯特錯。明天只是釐清真相的開始。」1060322

(中央社)