韓咖啡攻台直營：卡啡陪你已解約

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找來金秀賢代言的韓國咖啡連鎖店咖啡伴公司今天指出，與卡啡陪你公司解約後，來台開設直營店，公平會對卡啡陪你公司開罰45萬元一事，與咖啡伴無關。

咖啡伴也因聲譽受到影響，擬對卡啡陪你公司求償。

咖啡伴股份有限公司職員指出，池正求設立的卡啡陪你公司之前僅與他們簽約2個月就解約，因此池正求遭公平會開罰，以及今天台北高等行政法院判池正求敗訴，都與他們無關。

咖啡伴職員表示，公司與池正求解約後，派人來台與加盟店換約，也找來金秀賢代言，以及開了4家直營店。1060322

(中央社)