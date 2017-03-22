暨大附中360度校景 可上網看

暨大附中校園景色可上網觀看，360度無死角。（暨大附中提供）

國立暨大附中與gotoplay公司合作新技術，可上網直接看360度照片，這項功能如今也能運用到教學及學校對外的宣傳推廣用途上，並在google的街景功能中置入校園實景，民眾只要上網就可以清楚暨大附中校園及設備全貌，這項技術還結合了當前最夯的VR虛擬實境，讓人戴上虛擬實境眼鏡，就宛如置身暨大附中校園中。

(中時)