英國會外傳槍響 國會緊急關閉

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英國國會外22日傳出槍響後，警方封鎖西敏寺橋附近。(美聯社)

英國國會22日開會時間，國會外傳出巨大槍響，武裝警察趕抵現場戒備。(美聯社)

英國國會外傳出槍響，警察趕抵現場戒備。(美聯社)

英國倫敦一輛汽車22日撞擊國會閘門，撞傷多名路人，現場傳出槍聲，2人中槍受傷，其中一名傷者是員警。下議院領袖稱嫌犯已被擊斃。

據BBC報導，英國警方認定這是一宗恐怖攻擊事件。

路透社快訊，英國國會外22日傳出十餘聲槍響，據報有2人中槍、其中一名為警察。事件發生當時，國會正在開會，目前下議院已暫停工作，並禁止人員出入，等候清理現場。

據現場路透記者表示，在西敏寺橋上至少有數十人受傷。槍擊事件情況尚不明，當地警方正進行調查，另至少一名襲擊者已被警方擊斃。國會目前已暫停所有工作，附近附近地鐵站也已關閉。

法新社則報導，西敏橋下午傳出槍響後，立刻觸動國會警報器並由保全封鎖國會大廈。一名國會行政人員表示：「我確實聽到槍響，還看到一名黑衣人經過。」

(集團連線報導)