英國會外傳槍響 國會緊急關閉
英國倫敦一輛汽車22日撞擊國會閘門，撞傷多名路人，現場傳出槍聲，2人中槍受傷，其中一名傷者是員警。下議院領袖稱嫌犯已被擊斃。
據BBC報導，英國警方認定這是一宗恐怖攻擊事件。
路透社快訊，英國國會外22日傳出十餘聲槍響，據報有2人中槍、其中一名為警察。事件發生當時，國會正在開會，目前下議院已暫停工作，並禁止人員出入，等候清理現場。
據現場路透記者表示，在西敏寺橋上至少有數十人受傷。槍擊事件情況尚不明，當地警方正進行調查，另至少一名襲擊者已被警方擊斃。國會目前已暫停所有工作，附近附近地鐵站也已關閉。
法新社則報導，西敏橋下午傳出槍響後，立刻觸動國會警報器並由保全封鎖國會大廈。一名國會行政人員表示：「我確實聽到槍響，還看到一名黑衣人經過。」
(集團連線報導)
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