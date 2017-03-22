包包賣得好 愛馬仕去年獲利破記錄

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今天公布的營銷數字顯示，法國精品品牌愛馬仕的招牌皮包去年銷售量大增，使這家企業去年全年獲利首次衝破11歐元（約12億美元）。

這家法國精品製造商說，公司2016年淨利達到11億歐元，與上年相比大幅成長13%，但略低於金融數據公司「Factset」調查分析師的一致預測。

愛馬仕國際集團（Hermes）今年2月曾表示，銷售額達破記錄的52億歐元。

愛馬仕執行長杜馬（Axel Dumas）在電話會議中表示：「我們刷新了紀錄，這證明愛馬仕過去一年表現亮麗。」

愛馬仕將這項破記錄的表現歸功於皮製產品和馬具製品銷售成長躍升14%，其中包括柏金包（Birkin）等知名提包在內。 （譯者：中央社周慧盈）1050322

(中央社)