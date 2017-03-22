英國議會外疑傳槍響 國會大廈暫關閉

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英國議會外22日下午疑似傳出槍響，可能有多人受傷，目前國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）暫時關閉，嚴加戒備。

「電訊報」報導，疑似有1名男子持刀闖過大門，傳出大叫聲與尖叫聲，接著傳出疑似槍響。據傳有1名男子被警方擊中。也有人看到兩人躺在議會外庭園裡，目前消息非常混亂。

警方在接近下午3時證實，西敏橋發生駁火，多人受傷。1060322

(中央社)