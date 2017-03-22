英國會大廈發生爆炸槍擊 2人受傷

我要評比

路透社報導，倫敦英國國會大廈外面傳出巨大爆炸響聲，記者目擊，武裝警察衝向國會大廈出口。

英國國會官員說，2人在國會大廈外遭人射倒，國會大廈目前已經關閉。

對於國會大廈外面傳出爆炸聲響一事，倫敦都會警察無法立即置評。記者目擊，有2人在國會大廈大門內接受醫護人員治療。

副議長表示，國會下院已暫停所有工作。1060322

(中央社)