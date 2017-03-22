耐吉財測黯淡 股價下跌5.8％

耐吉（Nike）周二盤後公布上季（2月底止）獲利年增20％至11.4億美元，但預警市場競爭激烈將使未來6個月的新訂單減少4％，並預期本季營收成長率低於上季的5％，導致公司股價在周三早盤下跌5.8％至54.62美元。

(工商)