國泰港龍與國泰航空網站 29日起整合為一

國泰港龍與國泰航空網站即將整合。圖：業者提供

國泰港龍與國泰航空網站即將整合，兩家公司的乘客於3月29日起，透過單一網站cathaypacific.com盡享更優質的網上預訂及行程管理體驗。

國泰港龍航空網站（過去網址為www.dragonair.com）將與國泰航空網站（網址為www.cathaypacific.com）合併，為兩家航空公司的乘客提供更便捷順暢的網上服務體驗。

網站於2017年3月29日（星期三）合併，乘客只須透過單一網站 –www.cathaypacific.com – 可更快捷地預訂兩家航空公司所有航班的機票。其他共享功能包括自助訂位管理、網上預辦登機服務，以至一系列旅程資訊，如兩家航空公司的航班時間表、航班狀況、行李資訊及機上娛樂選項等，一覽無遺。

此外，四個為孟加拉國、柬埔寨、緬甸及尼泊爾的國泰港龍乘客而設的當地網站亦會透過cathaypacific.com提供服務。

網站合併是國泰港龍自2016年11月宣佈品牌革新後的最新發展，務求與國泰航空達至更緊密的連繫。

品牌革新讓所有旅客能擁有更順暢無縫的飛行體驗，同時亦可拓闊國泰港龍及國泰航空的顧客層面 – 由持續增長及較熟悉國泰航空的海外旅客，以至更多從中國內地出發，並要求便捷、可靠、和優質服務及國際網絡的國泰港龍旅客。

國泰港龍及國泰航空共同奠定成功基石，透過雙方的網絡讓旅客飛往世界各地，每年乘坐兩間航空公司的旅客人次以數百萬計。透過更一致的品牌體驗，國泰港龍及國泰航空將可就旅途上每個細節，為旅客提供一貫優質的飛行體驗，以實現其「翱翔人生」的品牌承諾。

自品牌革新開始後，旅客可以從多方面體驗到國泰港龍的新品牌特色，包括全球各地的辦理登機櫃台及登機閘口以至客機上，而飛機外觀亦陸續換上新標誌。乘客從飛機內貌及機上服務，例如頭枕及毛氈、座位、機上娛樂及餐膳，以至馬可孛羅會成員的禮遇，均能享受更具一致性的品牌體驗。

乘客於3月29日後登入舊頁面時，將會自動重新導向至www.cathaypacific.com。

(工商)