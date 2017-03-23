豪華觀景列車「雪月花」服務員為迎賓學台語

新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車靠站時會停車10分鐘，讓旅客拍照、觀光、買特產。(黃菁菁攝)

新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車的服務員迎賓、送客都展現出高級飯店的水準。(黃菁菁攝)

新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車內部裝潢講究，大型展望玻璃窗讓新潟的山光水色、四季風情盡收眼底。(黃菁菁攝)

新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車內部裝潢講究，大型展望玻璃窗讓新潟的山光水色、四季風情盡收眼底。(黃菁菁攝)

新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車過山洞時，車廂內又是另一種味道。(黃菁菁攝)

新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車的餐車廂吧台。(黃菁菁攝)

新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車提供的是米其林2星級名廚設計的3層式餐盒。(黃菁菁攝)

新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車的窗外絕景，圍成圓圈圈的河川。(黃菁菁攝)

新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車窗外的雪景。(黃菁菁攝)

越後心動鐵道股份有限公司總合企畫部販賣課營業課長黑崎直史在「雪月花」列車上受訪。(黃菁菁攝)

日本豪華休閒列車掀起新的旅行風潮，新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車也是其一，不僅內部裝潢講究，大型展望玻璃窗讓新潟的山光水色、四季風情盡收眼底，車上還提供由新潟出身的米其林2星級名廚飯塚隆太所設計，號稱日本最高級的鐵路便當。

「雪月花」是由越後心動鐵道股份有限公司( Echigo TOKImeki Railway Company)，簡稱「朱鷺鐵」(TOKI TETSU)負責營運的，強調的是新潟的特色，大紅色的車廂和流線型的曲線設計也是來自新潟縣的縣鳥朱鷺。

「雪月花」只有兩節車廂，最多容納45人，1天行駛兩班，只接受電話訂票，一票難求的情形可想而知。一進到車廂，就能感受到與一般列車不同的視野及開放感，座椅、牆面、壁面等內裝都很有質感。

上午的班車是從上越妙高站發車，在妙高高原折返，抵達系魚川站，提供的是3層式洋式餐盒。下午班則從系魚川站發車，在妙高高原站折返，抵達上越妙高站，提供的是3層式日式餐盒。

沿途可欣賞雪景、日本海的海景、妙高山的山景等，有幾站會停車10分鐘，讓旅客下車拍照、觀光、買特產，導遊也會帶領乘客介紹老車站的歷史等。直江津的月台還有叫賣懷舊便當的情景重現，在二本木站觀看電車倒車的奇景，也讓鐵路迷為之瘋狂。

「朱鷺鐵」總合企畫部販賣課營業課長黑崎直史表示，車上的裝潢設計、餐飲、周邊商品等都溶入新潟的元素，例如，牆面、桌椅、筆記本上貼的木面採用的是越後杉、窗簾的掛鈎一邊是象徵日本海的波浪狀、一邊是妙高山連峰的形狀、餐車的吧台貼的是新潟有名的崎金屬工業的粉紅鍍金等。

被問到海外觀光客的利用情形時，黑崎表示，現在只接受電話訂票，所以沒有住在日本的朋友幫忙，很難訂到票。儘管如此仍有海外旅客聞風而到，當中一半以上是台灣人，他們也很歡迎台灣人，服務員已開始學習簡單的台語了。

(中時)