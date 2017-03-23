豪華觀景列車「雪月花」服務員為迎賓學台語
日本豪華休閒列車掀起新的旅行風潮，新潟縣的「雪月花」豪華觀景列車也是其一，不僅內部裝潢講究，大型展望玻璃窗讓新潟的山光水色、四季風情盡收眼底，車上還提供由新潟出身的米其林2星級名廚飯塚隆太所設計，號稱日本最高級的鐵路便當。
「雪月花」是由越後心動鐵道股份有限公司( Echigo TOKImeki Railway Company)，簡稱「朱鷺鐵」(TOKI TETSU)負責營運的，強調的是新潟的特色，大紅色的車廂和流線型的曲線設計也是來自新潟縣的縣鳥朱鷺。
「雪月花」只有兩節車廂，最多容納45人，1天行駛兩班，只接受電話訂票，一票難求的情形可想而知。一進到車廂，就能感受到與一般列車不同的視野及開放感，座椅、牆面、壁面等內裝都很有質感。
上午的班車是從上越妙高站發車，在妙高高原折返，抵達系魚川站，提供的是3層式洋式餐盒。下午班則從系魚川站發車，在妙高高原站折返，抵達上越妙高站，提供的是3層式日式餐盒。
沿途可欣賞雪景、日本海的海景、妙高山的山景等，有幾站會停車10分鐘，讓旅客下車拍照、觀光、買特產，導遊也會帶領乘客介紹老車站的歷史等。直江津的月台還有叫賣懷舊便當的情景重現，在二本木站觀看電車倒車的奇景，也讓鐵路迷為之瘋狂。
「朱鷺鐵」總合企畫部販賣課營業課長黑崎直史表示，車上的裝潢設計、餐飲、周邊商品等都溶入新潟的元素，例如，牆面、桌椅、筆記本上貼的木面採用的是越後杉、窗簾的掛鈎一邊是象徵日本海的波浪狀、一邊是妙高山連峰的形狀、餐車的吧台貼的是新潟有名的崎金屬工業的粉紅鍍金等。
被問到海外觀光客的利用情形時，黑崎表示，現在只接受電話訂票，所以沒有住在日本的朋友幫忙，很難訂到票。儘管如此仍有海外旅客聞風而到，當中一半以上是台灣人，他們也很歡迎台灣人，服務員已開始學習簡單的台語了。
(中時)
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