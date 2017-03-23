英議會外男子持刀攻擊 警方以恐攻處理

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英國議會22日下午陷入一片混亂，最新消息是，有1名男子開車衝撞議會圍欄，撞傷多名行人，隨後持刀襲警，遭警方開槍制服。警方目前以恐怖攻擊事件處理。

目擊者表示，這名男子開車試圖闖過議會圍欄，撞到多名行人，接著他下車衝向警方。有人看到他持刀攻擊大門旁的警員，當他要攻擊第2名警員時，被開槍擊中。整起事件發生在下午2時45分左右。

下午2時50分，下議院暫時中止所有議程，要求所有議員按兵不動，議會員工也被要求待在辦公室中不要外出。警方在3時左右證實西敏橋發生槍擊事件，多人受傷。隨後有救護直升機降落在議會廣場。

下議會議長李登頓（David Lidington）向同僚議員證實，「似乎有1名員警遭刺傷，行兇者據信遭武裝警察擊中。」

唐寧街拒絕證實事發時英國首相梅伊（Theresa May）人在何處，但表示她安全無虞。

下午3時35分，蘇格蘭警場表示，西敏寺發生的事件「直到有進一步消息以前，會被視為恐怖攻擊事件處理。」

國會大廈外頭數個街區目前遭到淨空，西敏橋也暫時封閉。從媒體空拍畫面可看到大批警車出動。目前約有200名議員正在國會大廈內。1060322

(中央社)