情侶喜馬拉雅山區失蹤 台灣家屬急尋

台灣情侶梁聖岳和劉宸君，1月前往尼泊爾喜馬拉雅山區步道健行，卻在2月底與家人失去聯絡，至今將近1個月，台灣的家屬著急表示，希望相關單位協助盡快和他們取得聯繫。

梁聖岳父親梁添進指出，梁聖岳和劉宸君2人於1月17日出發前往印度和尼泊爾，最後一次是2月27號用臉書聯繫，梁聖岳回報未來幾天的行程，原定3月10日進入有網路的通訊範圍，會再次聯繫，但至今都沒有消息，才通報外交部請求協助。

梁添進表示，這是兒子和女友第一次前往喜馬拉雅山區健行，走的步道都是海拔低於5000公尺，是村與村之間的聯絡道，難度不算高，所以沒有請響導；但失聯後，家人透過當地嚮導友人幫忙尋找，懷疑因當地近日下雪，加上通訊條件不佳，不排除2人停留在某處村落中，才無法對外聯繫。

現年21歲的梁聖岳從高三下學期就休學，曾參與「苗栗大埔事件」、「苑裡反瘋車」以及「華隆罷工」等多項社運活動，並熱愛戶外運動，甚麼都想嘗試，基本上只要不危險，家人都給予尊重，不過梁添進也說，「其實他每次出門，我都提心吊膽」。

梁添進表示，這一次喜馬拉雅山之行，曾試圖勸阻，但兒子說「台灣的山已經無法滿足他」，只好給予支持，不過，因為失聯時間已長達23天，隨著時間拖的越久，家人也越擔心。

劉宸君在臉書上留下最近一篇文章，是2月7日在印度的阿薩姆邦西爾恰爾，內容提到「聖岳連結在單車後輪的行李拖車花鼓嚴重損壞」、「情願自己從未抵達這裡」、以及和男友因為「非常小的事情吵了一架」，顯示這一趟旅程中充滿艱辛。

對於女兒失去聯繫，劉宸君的父親簡短表示，目前全家人的情緒都很「煎熬」，不願再多說。

透過外交部協助，梁添進指出，近日將和女方家人前往尼泊爾，希望透過當地政府的管道，聯繫各個村落，拼湊出他們的路徑，盡快找到2人。1060323

(中央社)