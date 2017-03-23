英國會大廈外攻擊事件 1女子身亡
英國國會大廈外今天下午發生攻擊事件，目前造成1名女子身亡，多人重傷。據稱1名男子開車在西敏橋上衝撞行人，接著撞上國會圍欄，下車持刀襲警，遭開槍制服。
蘇格蘭警場表示，西敏寺發生的事件「直到有進一步消息以前，會被視為恐怖攻擊事件處理。」
目擊者表示，男子開著灰色現代i40汽車在西敏橋上衝撞行人，撞倒10多人，接著衝撞國會大廈西敏宮的柵欄。他下車衝向警方。有人看到他持刀攻擊大門旁的警員，當他要攻擊第2名警員時，被開槍擊中。
目擊者表示，橋上被撞後有兩人倒在地上，「有一人彈到橋下」。醫院證實，目前已有1名女子身亡，多人受傷，其中部分人傷勢嚴重。
目擊者表示，看到持刀者是一名40多歲的亞裔中年男子，警方至少開了3槍將他制服。
唐寧街拒絕證實事發時英國首相梅伊（Theresa May）人在何處，但表示她安全無虞。有目擊者表示看到梅伊的護送車隊，將她護送離開國會大廈。1060323
(中央社)
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