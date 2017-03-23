為舊愛出頭！癡情男板橋KTV尋仇 下場讓他悲劇
深夜不平靜！30歲李姓男子22日晚間11時許，在新北市板橋區某KTV內歡唱，發現曾公然對他前女友嗆聲、綽號「阿文」的男子就在隔壁包廂，李男電話找來7名友人助陣持鋁棒、皮帶刀、摺疊棍到包廂內尋仇，警方獲報出動快速打擊部隊將8嫌壓制帶回偵訊，其中還有4人未成年，警訊後將依刑法第150條妨害秩序罪送辦。
警方調查，李嫌有傷害、妨害自由、毒品等前科，昨晚間11時許與友人相約板橋區某連鎖KTV歡唱，李嫌發現曾公然對他前女友嗆聲綽號「阿文」的男子就在隔壁包廂，他返回住家拿球棒找來7名友人助陣，前往包廂內尋仇。
板橋警分局獲報出動40多名警力到場，將李嫌等8人壓制逮捕，其中還有4人未成年，而李嫌尋仇對象「阿文」則趁隙先行離開。所幸警方及時趕到，化解一場虛驚，未有人員傷亡。
李嫌供稱，「阿文之前曾公然對前女友嗆聲，讓他心生不滿，才會找來朋友助陣，想要替前女友出口氣。」警方共查獲6支鋁棒、1條皮帶刀、1支摺疊棍，訊後將依刑法第150條妨害秩序罪送辦。
(中時)
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