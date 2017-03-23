《時來運轉》美、波搶經典賽首冠 運彩看好波多黎各

波多黎各右投魯戈，上次對美國，先發5.2局失3分。(美聯社)

美國隊右投史卓曼，上次對波國先發4.2局，在首局不穩失4分，苦吞敗投。(美聯社資料照)

2017年經典賽冠軍戰，今早9點開打，由全勝的波多黎各，對決首次爭霸的美國隊。波多黎各派出大都會魯戈（Seth Lugo）先發，美國由藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）應戰，台灣運彩看好上屆亞軍波多黎各奪冠。

波多黎各和美國在複賽曾交手，恰好也是魯戈尬上史卓曼。當時史卓曼開局不穩，首局被敲6安丟4分，美國苦苦追趕，從魯戈手中敲2發陽春彈，追成3比4落後。但美國三壘手艾瑞納多（Nolan Arenado）6局下暴傳，再丟2分，比數變3比6，9局上美國追回2分，以5比6惜敗。

台灣運彩的不讓分賠率：美國：1.85、波多黎各：1.65。讓分賠率：美國（+1.5）1.40、波多黎各（-1.5）2.30。大小賠率：（開7.5分）大1.70、小1.80。單雙：單1.50、雙2.05。

(中時電子報)