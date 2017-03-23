美抗IS聯盟大會 我駐美代表入國務院

美國主導的抗伊斯蘭國（IS）聯盟首度全體開會，台灣作為68個成員之一，中華民國駐美代表高碩泰今天也受邀赴國務院。過去，台灣官方很少見在美國官方建築內公開亮相。

台灣與美國的非官方關係，讓中華民國外交人員過去與美方往來都得保持低調，但從美國2014年主導組成抗IS聯盟以來，台灣在人道救援上對世界的貢獻，就不止一次受到推崇，包括前總統歐巴馬就曾公開提到台灣付出的心力。

而這次美方以接待其他各國外長或官方代表的同樣規格、邀請台灣參與，不只讓高碩泰進入國務院參與會議，高碩泰還現身68國抗IS聯盟團體照、和包括美國國務卿提勒森在內的各國成員一同站在國務院講台上，美方這樣的公開動作，過去相當少見。

大合照時美方共安排四排站隊列位，高碩泰站在最上方、第四排，他的右手邊就是烏克蘭代表，他和烏克蘭代表一同入場，兩人站上台後握手致意、在等待眾人站定位前還不斷交談，有說有笑。

合影結束後，日本的官方代表也走向高碩泰，兩人離場時、還不時交頭接耳，這一幕幕全在國務院直播的片段中、向全世界傳達。

根據國務院資料，抗IS聯盟目前已有來自不同國家或組織的68個成員參加，各成員貢獻在人道救助上的金額已達222億美元，美方預期，今年要為針對敘利亞及伊拉克的人道救援籌資20億美元。

提勒森今天在開幕致詞時說，擊敗IS是美國在這個地區的第一要務，是強化各國在安全上共同承諾的時候了，他也希望所有成員能各盡職責、投入對抗IS的工作。

國務院資料指出，以美國為主導的這個抗IS聯盟中，有的國家是支援軍事行動，有的則專注於民生物資及人道救援的支持。

中華民國外交部曾指出，台灣是提供必要的人道救助。

過去，前駐美代表沈呂巡也曾於2015年低調於國務院參與會議，當時美方未證實或否認。1060323

(中央社)