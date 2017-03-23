英國會外攻擊事件2死 全球網友祈福

英國國會大廈外22日下午發生攻擊事件，目前2人死亡，多人重傷。全球網友在社群網路為倫敦祈福，標註#wearenotafraid（我們不害怕）。

據稱1名男子開車在西敏橋上衝撞行人，接著撞上國會圍欄，下車持刀襲警，遭開槍制服。目擊者形容，兇嫌是1名40多歲的亞裔男子，揮舞1把長8吋的刀。媒體報導，男子在西敏橋上衝撞至少12人，醫院證實有1名女子傷重不治。另外，從議會送出的傷者中，有1人似乎也已當場身亡。

布魯塞爾機場恐攻事件才剛過1週年。蘇格蘭警場表示，將把這起事件視為「恐怖攻擊」處置，為確保民眾安全，倫敦將全面加強警戒。

全球網友紛紛在社群網站上傳圖片，為倫敦祈福，利用倫敦的地下鐵標誌，中間寫著「我們不害怕」，臉書也開設安全回報機制。

中華民國駐英代表處表示，據知目前沒有國人受傷，將持續關注。1060323

(中央社)